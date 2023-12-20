محمد الضيف شبح يرعب إسرائيل ويؤرق نتنياهو

محمد الضيف.. فشلت إسرائيل في اغتياله 7 مرات، وجمعت معلومات مغلوطة عنه، ووصفته بزعيم الإرهاب المراوغ، وأصبح المطلوب الأول على قوائم إسرائيل، أنه الضيف شبح إسرائيل الأول وكابوس نتنياهو.

أعلن الاحتلال استهداف محمد الضيف، للمرة الثانية خلال أسبوع بعد فشل 5 مرات سابقة، وادعوا أنه أصيب بالشلل جراء إصابة بليغة، إلا أن الإعلام العبري هو الذي أثبت فشل أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية.

معاريف الإسرائيلية كشفت أكاذيب جيش الاحتلال، بعدما ظهر محمد الضيف ظهر في مقطع فيديو وهو يمشي على قدميه، رغم وجود معلومات سابقة، كانت تشير إلى أنه مشلول على كرسي متحرك، معتبرة ظهور الضيف وهو قادر على المشي بمفرده، أنه يتعارض تماما مع التقييمات الاستخباراتية الإسرائيلية.

محمد الضيف

تعتبر إسرائيل محمد الضيف العدو رقم واحد باعتباره مؤسس العملية العسكرية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة حماس في 7 أكتوبر الماضي وباغتت خلالها إسرائيل.

يبلغ الضيف من العمر 60 عاما، وهو يتزعم كتائب القسام، وتتحرك إسرائيل منذ سنوات للوصول إلى مكان محمد الضيف للقضاء عليه باعتباره إحدى الأهداف الكبرى في الحرب .

اعتبره العرب والمسلمين بطلا خاصة بعد الهجوم الذي نفذته حركة حماس ضد بعض المستوطنات الإسرائيلية في 7 أكتوبر الماضي، تصنفه الولايات المتحدة الأمريكية منذ 2015 بـ "الإرهابي الدولي".

الضيف من أبرز قادة المقاومة الفلسطينية، خاصة بعدما استهدفته إسرائيل أكثر من مرة ولا يزال على قيد الحياة، بعد نجاته من عدة محاولات اغتيال كثيرة.

كتائب القسام تسخر من إسرائيل

كتائب القسام، إن محمد الضيف القائد العام لكتائب القسام، والمشرف المباشر على تفاصيل عملية طوفان الأقصى، وهو المسؤول عن وحدة الظل، احتفظ بالكثير من الملفات الخطرة والصناديق المغلقة، كتطوير طائرات أبابيل والزواري، والغواصات والوحدة البحرية، وتطوير صاروخ عياش.

وأضافت القسام عبر حسابها، أن أبو خالد الضيف هو الذي أعطى القرار والأمر بانطلاق عملية طوفان الأقصى، ثم يخرج الاحتلال الإسرائيلي يقول اكتشفنا أن الضيف يمشي على قدميه وحالته الصحية جيدة، ويعرج عرجة خفيفة، وكنا نظنه مشلولا.

وتساءلت كتائب القسام أنه مع أي احتلال هش وكيان ضائع نتعامل؟ وهو لا يعرف الحالة الصحية والجسدية لأبرز قادة المقاومة، وأكثرهم مواجهة له، ولا يعرف عنه المعلومات العامة فضلا عن الخاصة، ويرسم له صورة خاطئة تماما، معلومة منتشرة كثيرا في غزة، ويعرفها معظم كوادر الحركة والمقربين منها، ومع ذلك تجهلها الاستخبارات الاسرائيلية، حقيقة إن خبر العدو عن القائد العام يحتاج إلى لجنة تحقيق تطير فيه رؤسهم بتهمة الغباء الأمني، والله يا اخوة اسرائيل تثبت كل مرة انها اضعف بكثير مما كنا نظن، وانها اقل من مواجهة حماس، ولهذا مطمئن ان واقع غزة يسير نحو نصر كبير وعظيم لمقاومتنا وقسامنا ورئيس هيئة مقاومتنا ابو خالد الضيف.