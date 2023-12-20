اخلاقيات طالب الطب في ندوة بجامعة الفيوم

شهد الدكتور حمدي إبراهيم عميد كلية الطب البشري بجامعة الفيوم ندوة تحت عنوان "أخلاقيات طالب الطب" حاضر خلالها الدكتور أحمد صلاح مدرس الطب الشرعي والسموم الاكلينيكية بالكلية، والذي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية.

بحضور الدكتورة نجلاء الشربيني وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من الطلاب وذلك اليوم الأربعاء بقاعة المؤتمرات بالكلية.

و أكد الدكتور حمدي إبراهيم أن الطبيب يجب أن يتحلى بالأمانة والحفاظ على أسرار المرضى، مشيرًا إلى أن تفوق الطبيب في مجاله لا يتوقف فقط على تميزه الطبي أو العلمي، وإنما يعتمد أيضًا على السلوك الأخلاقي خلال التعامل مع من حوله، ومن هنا جاء مصطلح (الحكيم) الذي كان يطلق على الطبيب قديمًا، وذلك لأنه كان يتروى في تشخيص المرض ووصف العلاج والحفاظ على سرية بيانات المرضى.

وأكدت الدكتورة نجلاء الشربيني أهمية موضوع الندوة في التعرف على كيفية التعامل مع المرضى وطاقم التمريض والكادر الإداري والعمال.

وأوضحت أن إدارة الكلية تحرص على عقد ندوات توعوية للطلاب بشكل دوري، وذلك لتنمية مهاراتهم وبناء قدراتهم في الحياة العلمية والعملية أيضًا.

وتحدث الدكتور أحمد صلاح عن أخلاقيات طالب الطب، مؤكدًا أنه يعد متدربًا بالكلية حتى مرحلة التخرج، وأن الله سبحانه وتعالى اختصه بالاطلاع على مشاكل وأسرار المرضى الطبية والعمل على حلها وعلاجها.

كما استعرض المسئوليات والواجبات الخاصة بالطبيب وهي الحفاظ على حياة الإنسان، والتعامل مع المريض بشكل آدمي، واحترام حقوق المريض، والشعور بآلامه وأوجاعه، والالتزام بتعليمات المؤسسة الطبية التي يعمل بها سواء كانت مستشفى أو وحدة صحية أو مركزًا طبيًّا، واحترام خصوصية الجثث في المشرحة.

وخلال الندوة أكد أهمية الالتزام بمواعيد المحاضرات وحسن الاستماع والتركيز مع الأستاذ خلال المحاضرة، والالتزام بالهدوء وحسن الإنصات أثناء المحاضرة.

كما تحدث أيضّا عن أساسيات علاقة الطالب بزملائه ومرضاه من خلال احترام خصوصيات المرضى، والتعامل معهم بغض النظر عن ديانته أو جنسيته أو لونه أو معتقداته.



























