اندرايف تطلق خدمة موتو في المنصورة

أطلقت اندرايف، منصة الخدمات الحضرية والتنقل العالمية، خدمة الـ موتو في المنصورة من خلال تنظيم مبادرة الـ Green day التي ضمن العديد من الفعاليات والمسابقات للسائقين والمستخدمين.



تضمنت مبادرة الـ Green day التي أطلقتها اندرايف في عدد من المدن المصرية ، جولة ترويجية في شوارع المنصورة بصحبة فرقة موسيقية لإدخال البهجة على أهالي المنصورة وزيادة التوعية بـ خدمة الـ موتو ، التي تعمل بنفس نموذج عمل رحلات اندرايف العادية حيث يقوم المستخدم بوضع التسعيرة الرحلة الخاصة بها ويتفاوض مع السائق فيما بينهما حتى يصلان الى السعر المتفق عليه.



تفاعلت اندرايف مع أهالي محافظة المنصورة من خلال مسابقة ومنحهم جوائز وهدايا، كما تم تكريم أفضل 20 سائق في المنصورة من حيث عدد الرحلات ومنحهم مقاعد سيارات فاخرة مما يساعد السائقين المحافظة على سياراتهم وينعكس ذلك على الحفاظ على اموالهم لأنهم لن يكونوا بحاجة إلى تغيير سياراتهم في وقت قصير، كما أن مقاعد السيارات تعطي للمستخدم تجربة مميزة من أجل الحصول على رحلات مريحة تواكب متطلباتهم واحتياجاتهم.

قال معتز توبة، ممثل تطوير الأعمال في مصر: " هذه المبادرات تتوافق مع الاتجاهات العالمية نحو حلول التنقل الحضري الأكثر استدامة وكفاءة،ومع استمرار العالم في مواجهة التحديات البيئية، يصبح تعزيز خيارات النقل الصديقة للبيئة ذا أهمية متزايدة".



وأضاف توبة: "إن inDrive Moto هي الطريقة الأكثر ملاءمة للمستخدمين للوصول إلى وجهتهم الخاصة بطريقة سريعة جدًا من حيث الطلب على التطبيق حيث قمنا بتوظيف عدد من سائقي الموتو بـ التطبيق ويمكن للمستخدم مثل اي خدمة لاندرايف المفاوضة على سعر الرحلات مع العميل".



إندرايف هي عبارة عن منصة عالمية للتنقل والخدمات الحضرية ،تم تحميل التطبيق أكثر من 200 مليون مرة ، و هو ثاني أكثر تطبيقات التنقل تحميلاً في عام 2022، بالإضافة إلى خدمة نقل الذكي للركاب ، يوفر قائمة موسعة من الخدمات الحضرية ، بما في ذلك النقل بين المدن و الشحن ، والتوصيل والبحث عن عمل.