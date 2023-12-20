ما هي أسباب حرقان المعدة بعد التكميم وكيف يمكن علاجها- الدكتور أحمد المصري

يلجأ العديد من الأشخاص في الوقت الحالي إلي إجراء جراحة لإنقاص وزنهم الزائد. ومن أشهر أنواع جراحات السمنة هي جراحة تكميم المعدة . بالرغم من نتائجها المبهرة في إنقاص الوزن وتحسين الصحة العامة إلا أنه هناك بعض المرضى الذين يعانون من حرقان المعدة بعد التكميم.

لكن ما هي أسباب حرقان المعدة بعد التكميم وكيف يمكن علاجها؟ يجيب على هذا السؤال الدكتور أحمد المصري في السطور التالية.

تكميم المعدة

تكميم المعدة هي عملية جراحية لعلاج السمنة وتعد من أشهر أنواع جراحات السمنة و أكثرها انتشاراً. تعتمد فكرة هذه العملية على تصغير حجم المعدة. عن طريق إزالة جزء من معدتك، تزيل عملية تكميم المعدة حوالي 80٪ من معدتك لتصبح المعدة على شكل "كم" أنبوبي بحجم وشكل الموزة. لذلك سميت بـ تكميم المعدة.

نتيجة تصغير حجم معدتك أصبح بإمكانك تناول كميات صغيرة من الطعام مما يجعلك تشعر بالشبع أسرع وتفقد وزنك الزائد. عملية تكميم المعدة لا تكتفي باستئصال جزء من معدتك فقط بل تقلل من كمية هرمونات الجوع التي تفرزها المعدة مما يساعد على تقليل الشهية ويمنع استعادة الوزن المفقود مرة أخرى.

عملية تكميم المعدة لن تساعدك فقط على خسارة وزنك بل ستساعد على علاج بعض الأمراض المرتبطة بالسمنة، مثل:

مقاومة الأنسولين ومرض السكري من النوع الثاني.

ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب الناتجة عن ارتفاع ضغط الدم.

ارتفاع الكوليسترول.

آلام المفاصل وهشاشة العظام.

ما هى خطوات عملية تكميم المعدة؟

يتم تخدير المريض عن طريق التخدير الكلى.

تجرى هذه العملية عن طريق منظار البطن.

يقوم الطبيب بعمل قطع صغير في بطنك (طوله حوالي 1/2 بوصة) لإدخال المنظار. يتم ضخ غاز ثاني أكسيد الكربون عبر المنظار لتوسيع بطنك.

يقوم الطبيب بقياس المعدة، ثم يقص المعدة ويفصل ما تبقى من معدتك باستخدام دباسة جراحية.

يتابع الطبيب كل هذه الخطوات على شاشة المونيتور. يتم عمل اختبار للتسريب للتأكد من عدم وجود أي تسريب في المعدة.

يقوم الجراح بإزالة الجزء المتبقي من المعدة، ثم إغلاق الشقوق.

تستغرق العملية حوالي 60 إلى 90 دقيقة. ويخرج المريض بعدها إلى غرفة الإفاقة ثم ينقل إلى غرفة عادية و قد يطلب منك البقاء في المستشفى لمدة يوم إلى يومين بعد ذلك

المرشحون لعملية تكميم المعدة

قد يرشح لك الدكتور أحمد المصري إجراء عملية تكميم المعدة في الحالات الآتية:

إذا كان لديك سمنة شديدة، مؤشر كتلة الجسم 40 أو أعلى.

إذا كان مؤشر كتلة الجسم 35 على الأقل مع وجود مرض واحد على الأقل مرتبط بالسمنة.

حاولت إنقاص وزنك قبل الجراحة ولم تنجح.

حرقان المعدة

حرقان المعدة هو الشعور بألم وحرقة في منتصف صدرك نتيجة لارتفاع حمض المعدة إلى المريء (الارتجاع)، والذي يمر عبر صدرك بالقرب من قلبك. وهو شئ عرضي لدى العديد من الأشخاص، وقد يكون مزمن لدى البعض الآخر، ويحدث بشكل متكرر. يمكن أن تشعر بحرقان المعدة لمدة تتراوح من بضع دقائق إلى عدة ساعات.

أسباب حرقان المعدة

تناول وجبة غنية أو حمضية.

في حالة الحمل، نتيجة الضغط الزائد على البطن.

الإصابة بارتجاع المريء المزمن.

التدخين.

إذا كنت مصاب بالسمنة ومؤشر كتلة جسمك أكبر من 30.

تناول بعض الأطعمة مثل: القهوة والشيكولاتة و النعناع والحمضيات.

تناول بعض الأدوية مثل: أدوية ضغط الدم وحبوب منع الحمل.

علاج حرقان المعدة

يمكنك علاج حرقان المعدة العرضي في المنزل باستخدام الأدوية وتعديل نمط الحياة. ولكن في حالة حرقان المعدة المزمن قد تحتاج إلى زيارة الطبيب لتحديد نوع العلاج المناسب لك.

تشمل أدوية حرقان المعدة ما يلي:

مضادات الحموضة: تعمل مضادات الحموضة (مثل: Tums وRolaids) بشكل جيد إذا كنت تعاني من حرقان المعدة في بعض الأحيان، ولكن يمكن أن يكون لها آثار جانبية إذا تناولتها كثيرًا.

مضادات مستقبلات الهستامين (حاصرات H2): تعمل هذه الأدوية على تقليل حمض المعدة عن طريق منع المادة الكيميائية التي تحفز الجسم على إنتاجه (الهيستامين). يمكنك تناولها بشكل متكرر أكثر من مضادات الحموضة، لكنها لا تعمل دائمًا على المدى الطويل. في حالة تكيف جسمك معها، فيمكن أن تفقد فعاليتها.

مثبطات مضخة البروتون (PPIs): قد يصفها لك الطبيب إذا كان حرقان المعدة لديك شديد نسبيًا أو كانت لديك علامات تدل على تلف الأنسجة في المريء. و هي فعالة بنسبة 90% في تقليل ارتجاع الحمض.

المضادات الحيوية أو مضادات الفيروسات للعدوى.

الستيرويدات الموضعية لعلاج الالتهاب نفسه.

جراحة إصلاح الفتق إذا كانت حرقة المعدة ناتجة عن فتق الحجاب الحاجز.

حرقان المعدة بعد التكميم

يعد حرقان المعدة بعد التكميم أمر شائع لدى العديد من المرضى بعد جراحة تكميم المعدة. أظهرت العديد من الدراسات أن ما يقرب من 30% من مرضى تكميم المعدة قد يعانون من حرقان المعدة بين المرضى الذين لم يصابوا مطلقًا بالحرقان قبل الجراحة.

بالرغم من شعور معظم المرضى بتحسن الأعراض بعد الجراحة لأن فقدان الوزن يمكن أن يقلل الضغط داخل البطن. قد تعاني مجموعة فرعية من المرضى الذين يعانون من حرقان المعدة قبل الجراحة من تفاقم الأعراض بعد الجراحة.

أسباب حرقان المعدة بعد التكميم

بعد عملية تكميم المعدة، تصبح المعدة أصغر بكثير ويمكنها استيعاب 100-300 مل فقط من الطعام أو السوائل في المرة الواحدة. ولذلك، فإن الضغط داخل المعدة الصغيرة يكون أعلى بكثير. مع ارتفاع الضغط كثيرًا بعد تكميم المعدة، يتم دفع بعض محتويات المعدة و حمض المعدة إلى المريء، مما يسبب الارتجاع والشعور بحرقان في المعدة.

علاج الحموضة بعد التكميم

إن تعديل نمط الحياة وتغيير النظام الغذائي هو أفضل طريقة لعلاج الحموضة بعد التكميم. فيمكنك القيام بالآتي:

تناول وجبات صغيرة ومتكررة لتقليل كمية الطعام الموجودة في المعدة وبالتالي تقليل الضغط على المعدة والارتجاع.

تجنب تناول الكثير من الطعام في وقت واحد.

تجنب تناول الطعام في وقت متأخر من الليل.

في حالة فشل تعديل نظام الحياة في تخفيف أعراض الحموضة. يمكن أن يصف لك الدكتور أحمد المصري بعض الأدوية التي يمكنها أن تخفف من الأعراض، مثل:

مضادات الهيستامين (حاصرات H2): فاموتيدين و سيميتيدين، يعتبران من حاصرات H2 الشائعة المتاحة دون وصفة طبية.

مثبطات مضخة البروتون (PPIs): إيسوميبرازول (نيكسيوم)، ولانسوبرازول (بريفاسيد)، وأوميبرازول (بريلوسيك) متاحين بدون وصفة طبية. تعتبر مثبطات مضخة البروتون أكثر فعالية في تقليل إفراز الحمض من حاصرات H2. وتعتبر أفضل أدوية لعلاج حرقان المعدة الشديد.

في حالة فشل الأدوية السابقة في السيطرة على أعراض حرقان المعدة، فيجب أخذ جرعة أعلى ووصفها من قبل الأطباء.

بالنسبة لمرضى تكميم المعدة الذين يعانون من الحموضة الشديدة على الرغم من استخدام جرعة أعلى من الأدوية. ينبغي النظر في التحويل إلى جراحة تحويل مسار المعدة.

في جراحة تحويل المسار يكون الضغط على كيس المعدة منخفض على عكس جراحة تكميم المعدة يكون الضغط عالي على الجزء المتبقي من المعدة.

متى يروح الحرقان بعد التكميم

غالبا ما قد تشعر بحرقان المعدة بعد جراحة تكميم المعدة لمدة تتراوح بين ساعتين إلى أربع ساعات فقط. إذا استمرت المشكلة، يمكنك تناول مضاد للحموضة أو أي دواء آخر يصفه لك الطبيب.

إذا استمر الأمر لعدة أيام، فيجب عليك الحضور لإجراء فحص طبي. ومن غير المألوف أن يستمر حرقان المعدة لأكثر من بضع ساعات. ولكنه يعتمد أيضًا على نظامك الغذائي وممارسة الرياضة وإجراءات نمط الحياة الأخرى.

لذلك فإن أفضل طريقة للتعامل مع الأعراض هي مراقبة ما تأكله، وشرب الكثير من السوائل، والبقاء على اتصال مع طبيبك.

ضيق رأس المعدة بعد التكميم

أحد الآثار السلبية طويلة المدى لجراحة تكميم المعدة هو الإصابة بضيق رأس المعدة والتي تتسبب في الشعور بحرقان المعدة بعد التكميم، ولكن قد تظهر الأعراض بعد مرور فترة من إجراء العملية، ويتسبب ضيق رأس المعدة في الإصابة بتسريب المعدة، كذلك القيء والغثيان المستمر والكسل والخمول و يفقدك القدرة على القيام بروتينك اليومي.

متى ترجع المعدة طبيعي بعد التكميم

على الرغم من أن عملية التعافي بعد عملية تكميم المعدة تختلف من شخص لآخر، إلا أن المبدأ العام هو أنه يجب اتباع القواعد التي يقدمها الطبيب وأخصائي التغذية بدقة.

من الطبيعي أن تشعر بالتعب بعد إجراء عملية جراحية كبيرة واستهلاك سعرات حرارية قليلة جدًا. من المهم جدًا للمرضى المشي من اليوم الأول بعد الجراحة. المشي ببطئ يزيد من الدورة الدموية ويمنع تكون الجلطات.

في المتوسط، يستغرق شفاء جروح البطن بالمنظار حوالي 2-3 أسابيع، و6-8 أسابيع لشفاء خط شق المعدة. بعد شهر، يمكن لمعظم الناس البدء في ممارسة التمارين الرياضية بشكل طبيعي.

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