الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

القسام تسخر من الاحتلال بـ محمد الضيف "مسؤول وحدة الظل"

محمد الضيف
محمد الضيف

قالت كتائب القسام، إن محمد الضيف القائد العام لكتائب القسام، والمشرف المباشر على تفاصيل عملية طوفان الأقصى، وهو المسؤول عن وحدة الظل، احتفظ بالكثير من الملفات الخطرة والصناديق المغلقة، كتطوير طائرات أبابيل والزواري، والغواصات والوحدة البحرية، وتطوير صاروخ عياش. 

 

وأضافت القسام عبر حسابها، أن أبو خالد الضيف هو الذي أعطى القرار والأمر بانطلاق عملية طوفان الأقصى، ثم يخرج الاحتلال الإسرائيلي يقول اكتشفنا أن الضيف يمشي على قدميه وحالته الصحية جيدة، ويعرج عرجة خفيفة، وكنا نظنه مشلولا. 

 

وتساءلت كتائب القسام أنه مع أي احتلال هش وكيان ضائع نتعامل؟ وهو لا يعرف الحالة الصحية والجسدية لأبرز قادة المقاومة، وأكثرهم مواجهة له، ولا يعرف عنه المعلومات العامة فضلا عن الخاصة، ويرسم له صورة خاطئة تماما، معلومة منتشرة كثيرا في غزة، ويعرفها معظم كوادر الحركة والمقربين منها، ومع ذلك تجهلها الاستخبارات الاسرائيلية، حقيقة إن خبر العدو عن القائد العام يحتاج إلى لجنة تحقيق تطير فيه رؤسهم بتهمة الغباء الأمني، والله يا اخوة اسرائيل تثبت كل مرة انها اضعف بكثير مما كنا نظن، وانها اقل من مواجهة حماس، ولهذا مطمئن ان واقع غزة يسير نحو نصر كبير وعظيم لمقاومتنا وقسامنا ورئيس هيئة مقاومتنا ابو خالد الضيف.

 

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