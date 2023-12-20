طرح مواد غذائية مدعمة بمراكز المنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية ، في تكثيف القوافل الغذائية المتحركة والثابتة ، بالتعاون مع مديرية التموين وطرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "خفض الأسعار"، والتي تهدف إلى رفع العبء عن كاهل المواطنين، فضلاً عن التوسع في منافذ بيع السلع الغذائية والمعارض، وتنفيذ قوافل تفتيشية لضبط الأسعار، وإحكام الرقابة على الأسواق مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى هذا السياق، أعلنت الوحدات المحلية لمراكز، (بني مزار- أبوقرقاص - المنيا- ديرمواس)، عن طرح مواد غذائية مدعمة بسعر 100 جنية للكرتونة ، تضم ، ( سكر ـ أرز ـ مكرونة ـ شاي)، حيث تم طرح 5000 كرتونة غذائية مدعمة بمركز ومدينة أبوقرقاص، وكذلك بقرية أبوجرج التابعة لمركز ومدينة بني مزار، وفتح منفذ بيع للسلع الغذائية بقرية دمشير ، و توزيع سلع بقرية صفط الخمار بمركز المنيا ، وفى مركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا ، تم طرح 6 طن بالمدينة و قرى ، أبو خلقة ، و أولاد مرجان ، و العمارية الغربية ، وذلك ضمن مبادرة " خفض الأسعار" ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين ، وتوفير احتياجاتهم بتخفيضات تتراوح ما بين 25 – 30% ، في ظل ارتفاع الأسعار وجشع بعض التجار .

وفي مركزي( سمالوط – مطاي) شمال المنيا ، تابعت الوحدات المحلية جهودها في تنفيذ المبادرة الرئاسية "خفض الأسعار" حيث جاري تجهيز 15 ألف كرتونة غذائية مدعمة ، لتوزيعها بمنافذ طرح وبيع السلع الغذائية بالأحياء الرئيسية بمدينة سمالوط ، إلي جانب استمرار توزيع شنط السلع الغذائية المدعمة ، لكافة المواطنين المستحقين بحي شمال ، وحي جنوب مدينة مطاي.

وتواصل الوحدات المحلية ، تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية علي الأسواق ، ومنافذ عرض وبيع السلع الغذائية ، للتأكد من الالتزام بالأسعار المعتمدة ، وصلاحية المنتجات المعروضة ، حيث حررت 49 مخالفة تموينية فى مراكز ، العدوة ، ومطاى ، وملوى ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك ضمن جهود الوحدات المحلية ، في تنفيذ مبادرة خفض الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين.