الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

محمد حمدي يخوض تجربة درامية جديدة في مسلسل "رحيل"

الفنان محمد حمدي
الفنان محمد حمدي

يشارك الفنان محمد حمدي في مسلسل "رحيل" الذي من المقرر انطلاق تصويره خلال أيام.

وقال الفنان محمد حمدي أن مسلسل رحيل يتم التحضير له حاليا حتي ينطلق التصوير مطلع العام الجديد ٢٠٢٤.

وأضاف أن المسلسل يدور حول مرض خطير يصاب به شخص خلال المسلسل ويتركه أصدقائه ويتخلون عنه ويصاب بالاكتئاب ويرحل وحيدًا.

وتابع أنه يتمني أن يحقق المسلسل نجاحا كبيرا ويلقي اشادات من الجميع.

واختتم الفنان محمد حمدي أن الشعور بالاكتئاب أصعب شئ في الحياة خاصة بالنسبة للمريض لأنه يستطيع أن يقتله ببطئ يوميًا حتي يرحل عن حياتنا.

 

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