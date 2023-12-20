احتفال شركة الفوركس العربي بالعيد 13 على التأسيس بحضور أهم الشخصيات

أقامت شركة ACY الأسترالية، وهي الشركة الأم للفوركس العربي، حفلاً سنويًا على مستوى عال بمناسبة مرور 13 سنة على التأسيسي، وقد كان الحفل في سيدني بأستراليا، وحضره العديد من رجال الأعمال وأصحاب النفوذ، كما تواجد وألقى كلمة اللاعب الأسترالي الشهير تيم كاهيل، بصفته ممثل العلامة التجارية للشركة.

وقال إن 13 سنة من الاستمرارية والتوسعات والأفرع الجديدة ليس إلا دليلا على نجاح الشركة في توفير أفضل ظروف التداول والخدمات للمتداول ليحقق أفضل عائد على استثماراته، حيث كان ولا يزال الهدف الأول للشركة هو مساعدة المتداولين على تحقيق أعلى العوائد على استثماراتهم.

والجدير بالذكر أن شركة الفوركس العربي لها نقطة قوة تميزها عن باقي المنافسين وهي "التواجد على الأرض" من خلال مقر رسمي في أهم شوارع القاهرة "عباس العقاد" بمدينة نصر وهذا ما منحها ثقة الكثير من العملاء، حيث يستقبل طاقم عمل احترافي عشرات العملاء لتقدم لهم يوميا الدعم مهما بلغت خبرة أو عدم خبرة العميل في المجال.