سفراء الدول السبع: استمرار ضمان الدعم الدولي لصيغة السلام بأوكرانيا

أكد سفراء دول مجموعة دول السبع الصناعية الكبري، خلال اجتماع مع وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا، استمرارهم فى العمل نحو ضمان الدعم الدولي لصيغة السلام في أوكرانيا.

وكتب سفراء مجموعة السبع عبر منصة (إكس.. تويتر سابق)، وفقا لما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الأربعاء "التقى سفراء مجموعة السبع مع ديمترو كوليبا لمناقشة جهود أوكرانيا الدبلوماسية والإصلاحية في عام 2023.. أكدنا مجددًا تنسيقنا الوثيق ومواصلة العمل من أجل ضمان أوسع دعم دولي ممكن لصيغة السلام في أوكرانيا والتعافي والإعمار".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد قال - خلال مؤتمر صحفي - إنه متأكد من أن أوكرانيا ستحصل على المساعدة المالية التي تعهدت بها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.