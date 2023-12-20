مسئولي برلمان المنيا يشاركون في فاعليات مبادرة الطلائع بالإسكندرية

شارك مسئولي برلمان المنيا في فاعليات، مبادرة من الطلائع للطلائع تحت شعار طلائع مصر ، تحت شعار (علم _ ابداع _ قيادة _ مسئولية )خلال الفترة 18 الي 20 ديسمبر .

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، والإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة ، تحت قيادة إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى راندا البيطار مدير عام برلمان الطلائع والشباب

وإنعقدت الجلسة الأولي لبرلمان طلائع مصر تحت شعار(علم.. ابداع.. قيادة.. مسئولية )، بقاعة المؤتمرات بالمدينة الشبابية بأبوقير اسكندرية ، والتعرف بمسئولي البرلمان من الشباب والرياضة والتربية والتعليم والأزهر ، حيث جاء باللقاء شرح بعض طرق التعامل لتسجيل اولمبيات الطفل المصري بالاستمارة الالكترونية والهدف من مشاركة الطلائع بالدولة ودوره بها.

الجلسة الثانية وتم بها الشرح التفصيلي للاستمارة الالكترونية وكيفية التسجيل الصحيح بها وياليها حضور ورش عمل فعلية لمسئولي البرلمان مشتركة بين الجيهات من وزارة الشباب والرياضة والتربية والتعليم والازهر حيث حاضر مجموعة المنيا وبني سويف واسيوط وسوهاج والبحر الاحمر دكتور مؤمن شعبان وشارك من المنيا .

رجاء مخيمر بإدارة شباب ديرمواس ، نادي فتحي بإدارة شباب ملوي، حسن ابو بكر بإدارة شباب بني مزار ، وجاء بنفس اليوم انعقاد الجلسة الختامية، وتم عرض بها جميع التوصيات التي نتجة عن ورش العمل ، وبحضور الدكتورة إيمان عبدالجابر رئيس الإدارة المركزية بالشباب والرياضة ، الدكتورة رندا البيطار مديرعام إدارة البرلمان والتعليم المدني بالوزارة، والدكتورة نهى درويش ممثلة عن الأزهر الشريف، وبعض القيادات الممثلة عن التربية والتعليم.

يأتي ذلك تحت توجيهات مندى محمد عكاشه وكيل وزاره الشباب والرياضة بالمنيا ، والدكتورة سوسن فرغلي وكيل المديرية للشباب ، وأحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، واشراف ادارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالمنيا، أحمد طه مدير الإدارة جمال يوسف مسئول البرلمان، أشرف محمد عبد الأعلي مسئول البرلمان والمنسق الإعلامي بالإدارة.