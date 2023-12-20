الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الرئيس الروسي يهنئ أمير الكويت لتوليه مقاليد الحكم

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة توليه مقاليد الحكم، منوها إلى أن العلاقات بين روسيا ودولة الكويت ودية تقليديا وستستمر في التطور لصالح البلدين.

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وقال بوتين - في برقية التهنئة الموجهة إلى الشيخ الصباح، اليوم الأربعاء، بحسب الموقع الإلكتروني للكرملين - “أرجو أن تقبل تهانينا القلبية بمناسبة توليكم مقاليد الحكم”.

وأضاف: أن “العلاقات بين روسيا والكويت ودية تقليديا، وكلي ثقة أن هذه العلاقات ستستمر في التطور بشكل مثمر في مختلف المجالات لصالح شعبينا ولتعزيز السلام والأمن في الشرق الأوسط..أتمنى لكم من كل قلبي النجاح في أنشطة الدولة ودوام الصحة والازدهار”.

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الجريدة الورقية