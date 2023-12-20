طلاب جامعة بني سويف الأهلية في زيارة استكشافية لمنطقة الزعفرانة وخليج السويس

نظمت جامعة بني سويف الأهلية، تحت رعاية الدكتور منصور حسن، القائم بأعمال رئيس الجامعة، زيارة تدريبية استكشافية لطلاب برنامج المساحة والخرائط، لمنطقة الزعفرانة وخليج السويس للتدريب على الطرق المساحية؛ لإنشاء الطرق الصحراوية والساحلية والجبلية والتعرف على المشروعات الكبرى على ساحل خليج السويس من قري سياحية وجامعات وطريق الجلالة الجبلي، والتي تمت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك تحت إشراف الدكتورة سحر داوود النائب الاكاديمي والدكتور شريف ممدوح منسق برنامج المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية بالجامعة الأهلية.

وتأتي هذه الزيارة، في اطار اهتمام ادارة الجامعة، بالجانب العملي والميداني وربط المناهج الدراسية التي يتلقاها الطلاب بالجانب العملي ورؤية ما يحدث علي أرض الواقع حتي لا تكون هناك فجوة بين الجانبين، إضافة للارتقاء بمستوي الوعي ورفع روح الولاء وتعزيز الانتماء الوطني لدي الطلاب بما يتم تنفيذه من مشروعات قومية ووطنية للنهوض بالوطن وتنفيذاً لاستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.

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