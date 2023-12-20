وزير الخارجية اليمني يشيد بالعمل العربي الروسي المُشترك

أشاد وزير الخارجية اليمني الدكتور أحمد بن مبارك بالعمل العربي الروسي المشترك الذي يأتي تتويجًا لمبادرات القيادات السياسية لكلا الجانبين، وعقود من التعاون القائم على الثقة والاحترام المتبادل والعمل المشترك، مضيفا بأن مسؤولية الجميع السعي لتعزيز دور المنتدى وتنفيذ مخرجاته في مختلف الجوانب وإثرائه بالأفكار والرؤى المبتكرة لأجل شراكة وتعاون كامل في شتى المجالات.

واستعرض في كلمته خلال مشاركته، اليوم الأربعاء في الدورة السادسة للمنتدى التعاون العربي الروسي في مراكش، بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ووزير خارجية روسيا سيرجي لافروف، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، آخر المستجدات في اليمن، مؤكدا على موقف مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الداعم لكل الجهود والمساعي الإقليمية والدولية وجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، بما في ذلك جهود الوساطة التي يبذلها الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان الهادفة إلى تجديد الهدنة وإنهاء الصراع وتحقيق السلام الشامل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات هذا المجلس ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216.

وأعرب وزير الخارجية عن إدانة الحكومة اليمنية لما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي من عدوان على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة،مؤكدا على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه، بموجب ميثاق وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني، وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف وفقاً لمبادرة السلام العربية والقرارات والتشريعات الدولية، مطالباً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين.

وانطلقت بمدينة مراكش المغربية اليوم الأربعاء أعمال الدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي الروسي ؛ لمناقشة قضايا التعاون بين روسيا والعالم العربي وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية.

ويرأس هذا الاجتماع ، ذو الطابع الإقليمي على مستوى وزراء الخارجية ، وزيرالشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة ويحضره وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الروسي سيرجي لافروف والأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي والوفود الوزارية للدول العربية المشاركة.

وجرى اختيار المغرب لاحتضان هذه النسخة من المنتدى خلال النسخة الماضية التي انعقدت في أبريل بموسكو عام 2019، وتم تأجيل انعقاد المنتدى عدة مرات خلال السنوات الماضية بسبب المخاطر الوبائية المرتبطة بجائحة كوفيد-19.

ويحتضن المغرب - الذي يرأس حاليا المجلس الوزاري للجامعة العربية - هذا المنتدى بطلب من الجامعة العربية.

وفي إطار مقتضيات مذكرة التفاهم التي تربط الجامعة العربية بالفيدرالية الروسية ، تم الاتفاق على أن تعقد هذه النسخة على شكل ترويكا موسعة تتكون من الأمين العام للجامعة العربية، والأعضاء الثلاثة في الترويكا الوزارية العربية، وكذا رئاسة القمة العربية ، وستكون المشاركة مفتوحة أيضا أمام الوفود الوزارية.

وتعززت أهمية هذا المنتدى خلال السنوات الأخيرة كمنصة لتبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف بشأن القضايا المختلفة على المستوى الإقليمي والدولي، أخذا في الاعتبار الاهتمامات والأولويات المشتركة التي تجمع الجانبين العربي والروسي في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية.