الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

قوات الدعم السريع
قوات الدعم السريع

تجددت الاشتباكات، صباح اليوم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدن سودانية عدة.

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انسحاب الجيش السوداني وسيطرة الدعم.. ماذا يحدث في ود مدني؟

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الأمم المتحدة ترحب بعقد جولة جديدة من المحادثات بين الجيش السوداني والدعم السريع

فيما سُمع دوي انفجارات قوية بأحياء جنوب شرق العاصمة، يسود هدوء حذر محيط قيادة الجيش وسط الخرطوم ومحيطَ منطقة الشجرة العسكرية التابعة للجيش.

وبحسب وكالة العربية فإن بتجدد المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عدد من محاور القتال في العاصمة الخرطوم.

وفي مدينة ود مدني بولاية الجزيرة وسط السودان، قالت لجان مقاومة المدينة، كما توصف، إن قوات الدعم السريع نصبت حواجز أمنية متفرقة في أحياء المدينة، ونفذت عمليات ترهيب وسلب للمواطنين بحسب اللجان ذاتها.

هذا ورفضت قوى الحرية والتغيير في السودان استمرار المواجهات بين الجيش والدعم السريع.

كما جددت قوى الحرية والتغيير، في بيانٍ، رفض توسع مسارح القتال والعمليات بين الطرفين.

فيم حمّلت قوى الحرية والتغيير كلا من الجيش والدعم السريع، المسؤولية حيال سلامة أرواح وممتلكات وأعراضِ المدنيين الواقعة تحت مواقع سيطرتهما.

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