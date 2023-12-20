حكومة "نتنياهو" تتعمد خلق دوامة عنف لخدمة مشاريعها وإطالة أمد حكمها

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الإسرائيلية تتعمد إشعال المزيد من الحرائق في ساحة الصراع، وتكثيف مجازرها بحق المدنيين في غزة، لإدخال ساحة الصراع في دوامة مستمرة من العنف لا تنتهي، لخدمة مشاريعها الاستعمارية التوسعية، وإطالة أمد بقائها في الحكم.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أنه "بات واضحًا لمن تريد أن تفهم من الدول أن إسرائيل ماضية في حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وتعميق الاستعمار الإحلالي في الضفة، ولا تعطي أو تقيم أي اعتبار للمجتمع الدولي، وشرعياته، وللمناشدات والمطالبات الدولية بوقف العدوان وحماية المدنيين، بما في ذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، التي تعكس إجماعاً دولياً حقيقياً على ضرورة وأهمية وقف الحرب بشكل فوري".

وبهذا الخصوص، أكدت الوزارة ضرورة أن ينصب الجهد الدولي قبل كل شيء على وقف الحرب والعدوان، لضمان توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، ووقف الكارثة الإنسانية التي فُرضت عليهم.

وأدانت الوزارة، في بيانها، حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة لليوم الـ75 على التوالي، والتي ما زالت تتركز على استهداف المدنيين وارتكاب المزيد من المجازر بحقهم، واستباحة عموم الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، فيما يشبه إعادة احتلالها من جديد، من خلال التصعيد الحاصل في الاقتحامات الدموية والاجتياحات، وترهيب المواطنين، والتي غالباً ما تخلّف المزيد من الشهداء والمصابين.