أستاذ علاقات دولية: إسرائيل تستمر في عدوانها الغاشم على غزة بدعم أمريكي

أكد الدكتور أسامة شعث أستاذ العلاقات الدولية، أن هناك مواصلة واستمرار من قبل إسرائيل في عدوانها الغاشم على قطاع غزة بدعم أمريكي بشكل مباشر، ويستكمل عملياته العسكرية في قطاع غزة وطغيانه على الشعب الفلسطيني وعلى مؤسساته المدنية والإنسانية.

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي يستمر عدوانه على كل شيء حتى مفاصل الحياة في قطاع غزة والذي يمتد أيضًا إلى الضفة الغربية ويضرب هنا وهناك، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز".

وأشار إلى أن الجهود التي بُذلت خلال الفترات السابقة على مستوى الأمم المتحدة أو في أروقة مجلس الأمن انتهت كلها بفشل ذريع بسبب سياسة الولايات المتحدة الأمريكية واستخدامها للفيتو، ثم وصلت أيضًا لهذا الفشل، لأن الأساس الدولي والمصوغ الدولي لعملية معالجة الأزمة لم يكن بالشكل الكافي.

ونوه بأن القرار الذي صدر من الجمعية العامة تحت بند الاتحاد من أجل السلام بهدف وقف إطلاق النار لن يجدى نفعًا مع الاحتلال ولم يوقف الاحتلال وعدوانه على غزة، موضحًا أنه يجب أن يكون هناك استخدام لعناصر القوة، وتحريك الموقف الأمريكي بالشكل الذى تفهمه، مضيفًا: "الدول الكبرى تفهم لغة المصالح وسائل الضغط على الولايات المتحدة من خلال العزلة والتراجع عن العلاقات الاقتصادية او التلويح بالمصالح الاقتصادية".