الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

سقوط عنصر إجرامي في الدقهلية لحيازته أسلحة وذخائر نارية

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية قيام (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة الجمالية) بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

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عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (4 بنادق خرطوش- 23 فردا محليا- عدد من الطلقات).

 

جاء ذلك، فى إطار مواصلة الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

 

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

 

 

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