صورة زوجة ميسي تثير الجدل داخل غرفة ملابس الأرجنتين

تسببت أنتونيلا زوجة الأرجنتيني ليونيل ميسي في إحداث حالة من الجدل داخل غرفة ملابس منتخب راقصي التانجو أثناء المشاركة العام الماضي في نهائيات كأس العالم بقطر.





وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية ، انتشار صورة زوجة ميسي داخل غرفة ملابس الأرجنتين بعد إحدى مواجهات المونديال ، الأمر الذي تسبب في وقع شجار لفظي بين ليونيل ميسي وزميله أليخاندرو جوميز.

وأكدت الصحيفة أن جوميز وجه مضايقات لفظية لميسي بشأن تلك الصورة في تواجده، بسبب الهيئة التي ظهرت عليها زوجة اللاعب في الصورة والتي تواجدت خلالها بإحدى صالات اللياقة البدنية رفقة مدرب خاص يشرف على مرانها.

باريس يفلت من لعنة ميسي ..

على صعيد آخر ، نجا فريق باريس سان جيرمان من لعنة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في دوري أبطال أوروبا والتي أصابت فريقه السابق برشلونة حينما قرر خوض تجربة احترافية جديدة بحديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية.

لعنة ميسي كانت قد أصابت برشلونة في آخر نسختين حيث لم ينجح خلالها البلوجرانا في تخطي دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا وكان يخرج من الباب الخلفي في سابقة تاريخية لعملاق إسبانيا.

تعثر برشلونة في دوري أبطال أوروبا تزامن مع رحيل ليونيل ميسي عن كامب نو، ما جعل البعض يصفها بلعنة ميسي وكادت أن تضرب باريس سان جيرمان إلا أنه أفلت في اللحظات الأخيرة، لاسيما وأن النجم الفرنسي رحل عن عملاق فرنسا في الصيف الماضي إلى الدوري الأمريكي.