المنيا تنفذ حملات لرفع الإشغالات من الشوارع

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، كافة الاجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية لمنظومة النظافة العامة، وإجراء أعمال الصيانة الدورية ورفع كافة الإشغالات على حرم الطريق العام، وإزالة كافة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط شمال المنيا ، حملة مكبرة لرفع وإزالة كافة الاشغالات من الشوارع الرئيسية والفرعية ، وذلك بالتعاون مع وحدة الإشغالات بالوحدة المحلية ، وشرطة المرافق، حيث أسفرت الحملة عن تحرير50 محضرا (إشغال - إداري) بـ "حي شمال المدينة" بشارعي سعد زغلول والمطرانية ، والتي تعيق حركة السير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وفى مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة ، نفذت الوحدة المحلية حملة مكبرة بالتعاون مع الجهات المعنية ، لرفع الإشغالات بشوارع المدينة ، حيث تم رفع الباعة الجائلين من ميدان النافورة ، ورفع الإشغالات من شوارع المدينة الرئيسية ، ومنها ، (الثورة ،التجارة، زمزم، المدينة المنورة)، بحي شمال وجنوب المدينة ، لتيسير حركة المرور للمارة من المواطنين والسيارات.