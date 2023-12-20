الأربعاء 20 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

القبض على متهم بغسـل أموال بـ10 ملايين جنيه

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (رئيس مجلس إدارة شركة للتجارة والتوزيع - مقيم بمحافظة الجيزة) لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات الحكومية، ما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات- تأسيس الشركات  - شراء السيارات).

 

استمرار حبس المتهم بتهديد شقيقة نيرة أشرف

حبس 3 متهمين بتجارة المواد المخدرة والأسلحة النارية بالخانكة

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ (10 ملايين جنيه).

 

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.
 

مواد متعلقة

غلق كُلي لكوبري جيهان السادات 30 يومًا لاستكمال مشروع المونوريل

الداخلية تنفذ 84 ألف حكم قضائي خلال يوم

الداخلية تلاحق حائزي الأسلحة النارية والبيضاء على مستوى الجمهورية

13 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال يوم

ضبط 6 قضايا لتهريب البضائع جمركيًا

ضبط 342 تاجر مخدرات خلال حملات موسعة بالمحافظات
الجريدة الورقية