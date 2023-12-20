القبض على متهم بغسـل أموال بـ10 ملايين جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (رئيس مجلس إدارة شركة للتجارة والتوزيع - مقيم بمحافظة الجيزة) لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات الحكومية، ما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات- تأسيس الشركات - شراء السيارات).

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ (10 ملايين جنيه).

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

