خبير التجميل ريناس فاضل يوضح أفضل طرق المكياج التي تناسب السيدات

قال خبير التجميل ريناس فاضل، إن خبراء التجميل يقومون بتقييم شكل الوجه ونوع البشرة وشكل العيون والأنف والشفاه لتحديد أفضل طرق المكياج التي تتناسب السيدات.

وأوضح ريناس فاضل الشهير بـ روي، أن خبير التجميل الجيد يقوم باختيار المنتجات المناسبة للبشرة وتطبيق المكياج بطريقة احترافية.

وأشار إلى أحدث طرق المكياج حيث تركز على الإطلالة الطبيعية والصحية، منوها بأن الكثير من النساء تفضل الحصول على مكياج ناعم يبرز جمال الوجه الطبيعي.

أضاف ريناس فاضل، أن أحدث صيحات المكياج تتميز باستخدام الألوان الهادئة والناعمة، مثل الألوان النيود والأزرق الفاتح والوردي الباهت.

ولفت إلى أحدث طرق المكياج، حيث يركز المكياج الطبيعي على إبراز جمال الوجه الطبيعي دون المبالغة في استخدام المكياج، ويتم استخدام الألوان الهادئة والناعمة، مثل الألوان النيود والأزرق الفاتح والوردي الباهت، كما يتم التركيز على ترطيب البشرة واستخدام منتجات العناية بالبشرة المناسبة لنوع البشرة.

مكياج العيون السموكي:

أوضح ريناس فاضل، أن مكياج العيون السموكي يعد من أكثر صيحات المكياج شعبية في الآونة الأخيرة، حيث يتميز هذا المكياج بظلال العيون الداكنة التي تمتد من الزاوية الداخلية إلى الزاوية الخارجية للعين، كما يتم استخدام الآيلاينر لإبراز شكل العين.

مكياج الشفاه اللامع:

ويتميز مكياج الشفاه اللامع بألوانه الغنية، حيث يتم استخدام أحمر الشفاه اللامع أو ملمع الشفاه لإبراز جمال الشفاه.

مكياج الوجه المشرق:

ويتميز مكياج الوجه المشرق بألوانه الفاتحة والهادئة، حيث يتم استخدام كريم الأساس والكونتور لإبراز ملامح الوجه بشكل طبيعي، كما يتم استخدام الهايلايتر لإبراز مناطق الضوء في الوجه.

ولفت خبير التجميل ريناس فاضل، إلى أنه يمكن تعديل هذه الطرق حسب ذوق كل شخص وشكل وجهه، حيث يمكن للخبراء التجميليين مساعدت السيدة في اختيار أفضل طريقة مكياج تتناسب معها.