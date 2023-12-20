البرلمان يوافق على اتفاقية استضافة مصر لمركز التدريب الإقليمي

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية رئيس مجلس النواب مصر العربية رقم 404 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية لمركز التدريب الإقليمي التابع لاتحاد البريد العالمي والموقعة بتاريخ 11 مايو 2023.

واستعرض النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة الخاص بالاتفاق، مؤكدا انه يهدف لوضع إطار رسمى لإنشاء وتشغيل مركز تدريب بريدى بمقر البريد المصرى بالقاهرة، لدعم أنشطة التعاون التقنى للاتحاد البريدى العالمى والتى تهدف بدورها إلى تطوير قدرات الموارد البشرية فى إطار برنامج التعاون التقنى للاتحاد البريدى العالمى، وذلك عن طريق تنظيم تدريب مهنى لموظفى الهيئات الحكومية والمستثمرين المعينين بالبلدان أعضاء الاتحاد العالمى للبريد فى إطار برنامج التعاون الفنى للاتحاد البريدى العالمى على سبيل المثال لا الحصر ( المنتديات البريدية، وورش عمل وبرامج تدريبية والمشار إليها مجتمعة بالأنشطة التدريبية بالإضافة إلى الترتيبات اللوجيستية المرتبطة بهذه الأنشطة البريدية والمتضمنة.

وأكد بدوى، أن الاتفاقية إضافة وتكليل لجهود القيادة السياسية والدولة المصرية فى الحفاظ على دور مصر الريادى، وتعزيز أوجه التعاون والتقارب مع البلدان الأفريقية والعربية، وأن هذه الاتفاقية ستسهم فى الارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور من خلال تطوير قدرات الموارد البشرية للعاملين بالمؤسسات البريدية فى مصر والبلدان الأعضاء فى الاتحاد البريدى العالمى عن طريق تنظيم منتديات بريدية وورش عمل وبرامج تدريبية فى إطار برنامج التعاون الفنى للاتحاد البريدى العالمى.

وهنأ النائب هانى أباظة، عضو مجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسى، والشعب المصرى على المشهد المشرف فى الانتخابات الرئاسية، قائلا:" مشاركة غير مسبوقة على مدار الاستحقاقات الدستورية، تؤكد وعى الشعب المصرى والتفافه خلف الدولة المصرية.

وأكد أباظة، ان الاتفاقية تهدف لوضع إطار رسمي لإنشاء وتشغيل مركز تدريب بريدى، وتطوير قدرات الموارد البشرية فى إطار برنامج التعاون التقني للاتحاد البريدى العالمى،ومن ثم تكليلا لجهود القيادة السياسية والدولة المصرية فى الحفاظ على دور مصر الريادى، وتعزيز أوجه التعاون والتقارب مع البلدان الأفريقية والعربية، إضافة للارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور من خلال تطوير قدرات الموارد البشرية للعاملين بالمؤسسات البريدية فى مصر والبلدان الأعضاء فى الاتحاد البريدى العالمي عن طريق تنظيم منتديات بريدية وورش عمل وبرامج تدريبية فى إطار برنامج التعاون الفنى للاتحاد البريدى العالمى.