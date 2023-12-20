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الأربعاء 20 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

وزير الخارجية الإسرائيلي يعلن قرارا خطيرا بشأن قطاع غزة

بوابة الوفد الإلكترونية

قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، الأربعاء، إن بلاده تقترب من فك الارتباط الاقتصادي عن قطاع غزة.

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وقال إيلي كوهين، في تغريدة على حسابه الرسمي في منصة "إكس": على الطريق إلى فك الارتباط الاقتصادي عن قطاع غزة، مضيفًا " لقد وصلت الآن إلى قبرص في زيارة مهمة لتعزيز الانفصال الاقتصادي بين إسرائيل وقطاع غزة".

وأضاف كوهين، بحسب شبكة سكاي نيوز، "لا يمكننا بأي حال من الأحوال العودة إلى الواقع الذي سبق الهجوم في السابع من أكتوبر".

واندلعت الحرب في 7 أكتوبر نتيجة هجوم غير مسبوق نفذته حماس على إسرائيل من قطاع غزة وأسفر عن مقتل نحو 1140 شخصا، غالبيتهم من المدنيين قضى معظمهم في اليوم الأول، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استند إلى أحدث الأرقام الصادرة عن السلطات الإسرائيلية.

كما اقتيد نحو 250 رهينة إلى القطاع، وفقا للسلطات الإسرائيلية، ما يزال 129 منهم محتجزين في غزة.

وردّت إسرائيل على الهجوم الأسوأ في تاريخها بعملية جوية وبرية على غزة، وتعهدت بالقضاء على حماس التي تحكم القطاع.

وفي آخر حصيلة أعلنتها حكومة حماس، الثلاثاء، أسفر القصف الإسرائيلي المستمر عن 19 ألفا و667 قتيلا.

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