وصول 38 شهيدًا و40 جريحًا إلى مركز جباليا الطبي

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بأن الصحة الفلسطينية أعلنت أن 38 شهيدا و40 جريحا وصلوا إلى مركز جباليا الطبي.

جدير بالذكر أن مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن الاحتلال الإسرائيلي اقتحم بتعزيزات عسكرية كبيرة قرى في رام الله، وفتشت المكازل وتحطيم محتوياتها بشكل متعمد وعنيف

قوات الاحتلال

وأضافت أن الاحتلال لا يفتش المنازل فقط وإنما تكسر المنزل كله وتعبث بمحتوياته، ووضع شعراات عنصرية بالمنازل، كما أنه جرى اعتقال سيدة بسبب أن قوات الاحتلال تريد من زوجها تسليم نفسه فألقوا القبض على الزوجة، وكذلك فعلوا مع شاب للضغط على ذويه لتسليم أنفسهم.

القبض على النساء الفلسطينيات والأطفال

وتابعت أنه منذ السابع من أكتوبر والعديد من النساء الفلسطينيات والأطفال تم اعتقالهم للضغط على ذويهم لتسليم أنفسهم.