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الأربعاء 20 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

وصول 38 شهيدًا و40 جريحًا إلى مركز جباليا الطبي

غزة
غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بأن الصحة الفلسطينية أعلنت أن 38 شهيدا و40 جريحا وصلوا إلى مركز جباليا الطبي.

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غزة تنزف.. جيش الاحتلال يفجر 56 مبنى بحي الشجاعية

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سقوط المزيد من الشهداء والجرحى مع استمرار القصف الإسرائيلي لقطاع غزة

جدير بالذكر أن مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن الاحتلال الإسرائيلي اقتحم بتعزيزات عسكرية كبيرة قرى في رام الله، وفتشت المكازل وتحطيم محتوياتها بشكل متعمد وعنيف

قوات الاحتلال

وأضافت أن الاحتلال لا يفتش المنازل فقط وإنما تكسر المنزل كله وتعبث بمحتوياته، ووضع شعراات عنصرية بالمنازل، كما أنه جرى اعتقال سيدة بسبب أن قوات الاحتلال تريد من زوجها تسليم نفسه فألقوا القبض على الزوجة، وكذلك فعلوا مع شاب للضغط على ذويه لتسليم أنفسهم.

القبض على النساء الفلسطينيات والأطفال 

وتابعت أنه منذ السابع من أكتوبر والعديد من النساء الفلسطينيات والأطفال تم اعتقالهم للضغط على ذويهم لتسليم أنفسهم.

الجريدة الورقية