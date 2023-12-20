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الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الهلال الأحمر الفلسطيني: سكان خان يونس يواجهون صعوبات في التواصل مع الإسعاف

غزة
غزة

قالت نبال فرسخ، مسؤولة الإعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، إنّ سكان خان يونس يواجهون صعوبات كبيرة في التواصل مع الإسعاف، وأن الهلال الأحمر ينقل عشرات المصابين جراء القصف الإسرائيلي في دير البلح ورفح بقطاع غزة.

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غزة تنزف.. جيش الاحتلال يفجر 56 مبنى بحي الشجاعية

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سقوط المزيد من الشهداء والجرحى مع استمرار القصف الإسرائيلي لقطاع غزة

23 مستشفى من أصل 35 في غزة خرج عن الخدمة 

وأضافت “فرسخ” خلال مداخلة هاتفية لقناة “القاهرة الإخبارية” أننا نواجه نقصا كبيرا في المواد والمستلزمات الطبية اللازمة للمصابين في غزة، وأن 23 مستشفى من أصل 35 في غزة خرج عن الخدمة جراء العدوان المستمر على القطاع.

100 سيارة إسعاف في قطاع غزة خرجت عن الخدمة

وأكدت مسؤولة الإعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، أن 100 سيارة إسعاف في قطاع غزة خرجت عن الخدمة، 10 منها تابعة للهلال الأحمر، ونقوم بتنسيق يومي مع الهلال الأحمر المصري لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

الجريدة الورقية