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الأربعاء 20 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

مستشار الرئيس الفلسطيني: نتنياهو موظف لدى الإدارة الأمريكية

نتنياهو
نتنياهو

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجرد موظف لدى الإدارة الأمريكية.

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 جرائم الاحتلال

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنه على الولايات المتحدة وقف إمداد الاحتلال الإسرائيلي بالذخائر والقذائف، مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية تعد المسؤول الأول عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ويجب العمل على حقن دماء الشعب الفلسطيني ومعالجة أسباب الصراع.

الجهود المصرية والقطرية

وتابع أن أي جهد يبذل من أجل حقن دماء الفلسطينيين مقدر ومشكور، ونتمنى أن تنجح الجهود المصرية والقطرية وأي جهود يمكن أن تبذل في هذا الاتجاه، لأن أولويتنا وقف الحرب والعدوان وحقن دماء شعبنا الذين تذبحهم آلة العدوان الإسرائيلية، أيا كان الشكل والثمن، وأيا كانت الشروط.

الجريدة الورقية