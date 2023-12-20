لقي شاب حتفه وأصيب آخر، إثر اصطدامه بسيارته الملاكى بعربة كارو على طريق سرياقوس أبو زعبل دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، جرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى الخانكة المركزى، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.

وفاة شاب وإصابة آخر في تصادم سيارة ملاكي وعربة كارو بالخانكة

وتمكن رجال الإدارة العامة للمرور من رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعى لبيان سبب الوفاة.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى وعربة كارو على طريق سرياقوس أبو زعبل دائرة مركز شرطة الخانكة ومصرع شخص وإصابة آخر.

على الفور انتقل رجال الأمن بمركز شرطة الخانكة، ورجال الإدارة العامة للمرور لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وعربة كارو على الطريق، وأسفر الحادث عن مصرع الشاب "عبد الله أيمن"، 28 سنة، مقيم دائرة مركز الخانكة، وإصابة قائد العربة الكارو.

جرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى الخانكة المركزى، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، وتمكن رجال الإدارة العامة للمرور من رفع أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثمان عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعى لبيان سبب الوفاة.

حبس 3 متهمين بتجارة المواد المخدرة والأسلحة النارية بالخانكة

كما قررت جهات التحقيق بالخانكة، بحبس 3 عناصر إجرامية بدائرة مركز شرطة الخانكة، بمحافظة القليوبية 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهم بإدارة بؤرة إجرامية للإتجار في المخدرات وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء.

​​​​​​وكانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية، تفيد بورود معلوات بقيام 3 عناصر إجرامية بغدارة بؤرة إجرامية للإتجار في المخدرات على نطاق واسع بمنطقة الخانكة.



وتم تشكيل فريق بحث توصلت تحرياته إلى أن المتهمين مسجلين خطر، وأنهم يحوزون أسلحة نارية ويتخذون من احدى البؤر مسرحا لممارسة نشاطهم الاجرامى فى دائرة مركز شرطة الخانكة.



قبل ترويجهم صفقة حشيش وهيروين.. سقوط 5 تجار مخدرات في قبضة الأمن بالقليوبية

وفي واقعة أخرى، ضبطت قوات مباحث القليوبية، على 5 تجار مخدارت، قبل ترويجهم صفقة حشيش وهيروين في القناطر الخيرية حيث تم ضبطهم وبحوزتهم كميات من المخدرات والأسلحة النارية وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وكانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم ،مدير أمن القليوبية إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية بقيام حملة أمنية مكبرة، استهدفت البؤر الإجرامية بدائرة المركز اسفرت الحملة على ضبط شخصين لاحدهما معلومات جنائية بحوزتهما 5 كيلو مخدر الحشيش وفرد خرطوش وذخيرة وسلاح أبيض ومبلغ مالي، وضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية بحوزته كيلو من الحشيش ومبلغ مالى كما تم ضبط عنصريين اجراميين لهما ملعومات جنائية بحوزتهما كمية من الهيروين وسلاح ابيض ومبلغ مالى.



وتحرر محضر بالمضبوطات وتولت الجهات المعنية التحقيق.