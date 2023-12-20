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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

البرلمان الأوروبي يتوصل إلى اتفاق بشأن إصلاح واسع لنظام الهجرة واللجوء

البرلمان الأوروبي
البرلمان الأوروبي

أعلن نائب رئيسة المفوضية مارجاريتيس سكيناس، اليوم الأربعاء، توصّل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد لاتفاق بشأن إصلاح واسع لنظام الهجرة واللجوء.

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بيان البرلمان الأوروبى..والانزعاج المبالغ فيه

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أيمن محسب: بيان البرلمان الأوروبي غير مرتبط بالواقع ومبني على افتراءات (شاهد)

وذكر سكيناس أنه تم التوصّل إلى اتفاق سياسي بشأن الملفّات الخمسة من الميثاق الجديد للهجرة واللجوء.

ومن جانبها، أشادت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون بما وصفته بأنه "لحظة تاريخية"، وفقا لقناة (فرانس 24).

جدير بالذكر أن الميثاق يشكل محاولة جديدة لإعادة صياغة اللوائح الأوروبية، بعد أن منيت محاولة سابقة في 2016 بالفشل في أعقاب أزمة اللاجئين.. يقضي الهدف باعتماد مجموعة من النصوص بشكل نهائي قبل الانتخابات الأوروبية المقرّر تنظيمها في يونيو 2024، علما أن مسألة الهجرة تتصدّر النقاش السياسي في عدّة بلدان أوروبية، على خلفية تصاعد الأحزاب اليمينية المتطرّفة أو الشعبوية.

 

 

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