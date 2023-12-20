الأمن يضبط مخدرات بأكثر من 5 ملايين جنيه

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، نشاط عدد من العناصر الإجرامية بنطاق مديريتى أمن (القليوبية – الإسماعيلية) تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

يأتي ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.

تم استهدافهم وضبطهم على النحو التالى:

ضبط (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية)بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، وبحوزتهما (5 كيلو جرام لمخدر الحشيش –فرد خرطوش-طلقتين من ذات العيار–سلاح أبيض - مبلغ مالى).

ضبط (عنصر إجرامى - له معلومات جنائية)بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، وبحوزته (1,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش – مبلغ مالى).

ضبط (عنصرين إجراميين- لهما معلومات جنائية)بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين –سلاح أبيض - مبلغ مالى).

ضبط (عنصرين إجراميين- لهما معلومات جنائية)بدائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 100 كيلو جرام– 20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام - مبلغ مالى).

ضبط (عنصرين إجراميين)بدائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية ، وبحوزتهما(60 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - مبلغ مالى).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (5,520,000 جنيه).