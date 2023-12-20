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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

إخلاء قصر فرساي بفرنسا بعد تلقي إنذار بوجود قنبلة

قصر فرساي بفرنسا
قصر فرساي بفرنسا

 

قامت السلطات الفرنسية اليوم الأربعاء بإخلاء "قصر فرساي" وهو أحد أهم المعالم الأثرية الشهيرة في فرنسا لأسباب أمنية، بعد إنذار بوجود قنبلة.

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وكتبت إدارة القصر على منصة إكس: "لأسباب أمنية، تقوم السلطات بإجلاء الزوار وسيعاد فتح القصر بمجرد الانتهاء من إجراءات التفتيش. 

واضطر نحو 2000 شخص إلى مغادرة القصر بسبب "إنذار بوجود قنبلة"، وفقا لمصدر بالشرطة. ومنذ منتصف أكتوبر الماضي، تم استهداف القصر بالعديد من الإنذارات الكاذبة بوجود قنابل و أغلق القصر أبوابه أمام الزوار عدة مرات، فخلال ثمانية أيام، طال الموقع الأثري سبعة إنذارات كاذبة، وهي أفعال يعاقب عليها بالسجن لمدة عامين وغرامة قدرها 30 ألف يورو.

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