المشدد 15 سنة لعامل حاز مواد مخدرة بقصد الإتجار في الشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، عامل بالسجن المشدد 15 سنة، وغرامة مالية 100 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات، وألزمته المصاريف الجنائية،لإدانته بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار.

تعود أحداث القضية لشهر سبتمبر من العام الجاري، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام «عباس. إ. ع» 31 عاما عامل، ومقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس، بالإتجار في المواد المخدرة.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبحوزته كمية لجوهر الحشيش المخدر، وهاتف محمول، ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي جزء من حصيلة البيع.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.