المؤبد لترزي حاز مخدر الهيروين بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، ترزي بالسجن المؤبد، وغرامة مالية 100 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات، وألزمته المصاريف الجنائية، لإدانته بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار.

تعود أحداث القضية لشهر أكتوبر من العام الجاري، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام «سعيد. س. م » 31 عاما ترزي، ومقيم بإحدى قرى مركز بلبيس، يالإتجار في المواد المخدرة.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبحوزته كمية كبيرة لجوهر الهيروين المخدر، وهاتف محمول، ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي جزء من حصيلة البيع.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.