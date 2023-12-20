بي إف إيه تستحوذ على 10.21% من أسهم يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة

قالت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن شركة بي اف ايه للاستشارات استحوذت على نسبة 10.21% من رأس مال شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك.

قالت الشركة في بيان للبورصة أن "بي اف ايه" اشترت 78 مليون سهم بقيمة إجمالية للصفقة 35.1 مليون جنيه بمتوسط سعر شراء 0.45 جنيه للسهم.

خفضت جدوى للتنمية الصناعية حصتها في رأس مال يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة من 46.01% إلى 35.89%.

يشار إلى أن يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيباك، سجلت صافي ربح بلغ 20.89 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل 24.84 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من العام الماضي.