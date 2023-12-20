القبض على هارب من حكم بالإعدام في الإسماعيلية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية من ضبط (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية) محكوم عليه بالإعدام فى جناية (قتل) حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، وذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

السبب في الوصلة.. إجراء جديد في واقعة حريق وسط البلد



طالبت جهات التحقيق خبراء المعمل الجنائي لمعاينة مسرح الحريق الذي اندلع في محل ملابس بمنطقة وسط البلد بالقاهرة ،وأسفر عن حدوث خسائر مادية حيث التهمت النيران كميات من الملابسات ،وكلفت بإعداد تقرير واف بأسباب الحريق، وحصر التلفيات.



قال مصدر أن ماس كهربائي وراء اندلاع النيران التي أتت على محتويات المحل ،وطالت أجزاء من المحلات المجاورة، وتم السيطرة على النيران دون ضحايا في الأرواح.

كانت منطقة وسط البلد،قد شهدت اندلاع حريق هائل فى محل ملابس شهير بشارع 26 يوليو، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء للسيطرة على النيران واخمادها

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تلقت غرفة النجدة بالقاهرة بلاغ بنشوب حريق مروع في محل لبيع الملابس بمنطقة وسط البلد بشارع 26يولية،وعلى الفور تم إخطار قوات الحماية المدنية الاي انتقلت إلي مكان الحريق ،واتت النيران على محتويات المحل ،وسط حالة من الفزع والخوف بين المارة من تصاعد السنة النيران والدخان الناجم عن الحريق.