الأربعاء 20 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

برشلونة عينه على موهبة البرازيل الواعدة

برشلونة
برشلونة

يسعى نادي برشلونة  الإسباني للتعاقد مع لاعب وسط جديد في الميركاتو الشتوي المقبل، وبدأ ديكو أولى الخطوات للتعاقد مع صفقة جديدة.

txt

برشلونة يضل طريقه بسبب أفكار تشافي..هل أقترب الفصل الأخير؟

txt

تشافي: برشلونة يمر بأسوأ فتراته التاريخية



أكدت التقارير الصحفية الإسبانية، أن ديكو المدير الرياضي لـ نادي برشلونة وجه بوصلته نحو أندريه لاعب وسط فلومينينسي البرازيلي ويعمل على التعاقد معه في الشتاء.

وتابعت التقارير، أن أندريه كان على بُعد خطوة واحدة من التعاقد مع نادي ليفربول في الميركاتو الصيفي الماضي.

وكان أندريه قاد فريقه فلومينينسي لحصد  بطولة كوبا ليبرتادوريس، بالإضافة لـ قيادة فريقه للفوز على الأهلي المصري في دور نصف نهائي كأس العالم للأندية، بنتيجة هدفين نظيفين.

لكن يرغب نادي فلومينينسي بالاحتفاظ بلاعبه أندريه حتى صيف 2024، فيما يريد برشلونة التعاقد معه في الشتاء المقبل، لكن رغبة فلومينينسي تعتبر العائق أمام جلبه في الشتاء.

لكن ديكو المدير الرياضي في نادي برشلونة سيكون المفتاح لدى الصفقة لأن لديه علاقة علاقة جيدة مع إدارة فلومينينسي ووكيل اللاعب الذي يعرفه ديكو منذ أن كان لاعبا.

وأنضم أندريه إلى منتخب البرازيل ولفت الانظار في مباراة الأرجنتين الأخيرة في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
 

مواد متعلقة

برشلونة يضل طريقه بسبب أفكار تشافي..هل أقترب الفصل الأخير؟

تشافي: برشلونة يمر بأسوأ فتراته التاريخية

الأرقام السلبية تحاصر برشلونة في "بيت الخفافيش"

برشلونة يتعادل مع فالنسيا

شوط أول سلبي بين برشلونة وفالنسيا

تشكيل فالنسيا أمام برشلونة في الدوري الإسباني

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة فالنسيا اليوم بالدوري الإسباني

موعد مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
الجريدة الورقية