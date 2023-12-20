متحفا المركبات الملكية وجاير اندرسون يحتفلان باليوم العالمي للغة العربية

بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية والذي يوافق 18 ديسمبر من كل عام، نظم كلا من متحف المركبات الملكية، و متحف جاير اندرسون معرضين مؤقتين للآثار، يضم مجموعة متنوعة من القطع الأثرية المدون عليها كتابات باللغة العربية بخطوطه المتنوعة، والذي يقام حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري.

وأوضح أمين الكحكي مدير عام متحف المركبات الملكية، أن المعرض يأتي تحت عنوان "كنوز عربية"، ويتضمن مجموعة من المقتنيات المدون عليها كتابات باللغة العربية من بينهم طبق فاكهة من الفضة من عصر أسرة محمد علي، ونيشان الكمال، وخاتم الزواج الخاص بالملك فاروق الأول والملكة فريدة، وشريحة من الذهب عليها إهداء للملكة فريدة بمناسبة ذكرى تأسيس المجلس البلدي بمدينة الإسكندرية بتاريخ عام 1940.، و عدد 2 من المونوجرام؛ إحداهما للملك فؤاد الأول والآخر للملك فاروق.

وتحت عنوان "لغتنا الجميلة" يأتي معرض متحف جاير أندرسون والمقام بالقاعة الزرقاء بالمتحف، حيث أشارت الأستاذة مرفت عزت مدير عام المتحف، إلى أن المعرض يضم مجموعة من المقتنيات المتنوعة من اللوحات الخشبية، وقطع من النسيج، والمعادن التي تحتوي على كتابات بالخطوط العربية بأنواعها المختلفة

