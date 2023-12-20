سقوط شخص لإتجاره في النقد الأجنبي بالسوق السوداء

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الشرقية من ضبط (شخص- مقيم بدائرة مركز شرطة أول الزقازيق) ، وبحوزته (مبالغ مالية"عملات أجنبية ، محلية ")، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.