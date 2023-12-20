الأربعاء 20 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

سقوط شخص لإتجاره في النقد الأجنبي بالسوق السوداء

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الشرقية من ضبط (شخص- مقيم بدائرة مركز شرطة أول الزقازيق) ، وبحوزته (مبالغ مالية"عملات أجنبية ، محلية ")، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

 

حبس «فتاة تيك توك» بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

عن طريق تسلق النوافذ.. حبس تشكيل عصابي لسرقة المساكن بالعبور

 

وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.

 

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

 

مواد متعلقة

الأمن يواصل مُحاصرة عصابات "النشالين"

نتائج مُبهرة للحملات الأمنية بالمحافظات لضبط مُروجي المخدرات

حملات تموينية مُكبرة لرصد مخالفات التلاعب بالأسعار

رصد 222 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 84 ألف حكم قضائي

حملات أمنية مكثفة في دمياط وأسوان لضبط تجار المخدرات والسلاح

الإيقاع بشخصين غسلا 7 ملايين جنيه عبر الاحتيال على راغبي السفر
الجريدة الورقية