إطلاق منصة بساطة باي للدفع الإلكتروني

أكد كريم شحاته الرئيس التنفيذي لشركة بساطة القابضة للمدفوعات الإلكترونية، أن الشركة تمتلك مجموعة من الشركات العاملة في مجال الدفع الإلكتروني.

أضاف شحاته خلال إطلاق منصة بساطة باي، أن الشركة لديها 1500 موظف، لتحويل الدفع النقدي إلى مدفوعات إلكترونية، بالإضافة إلى تقديم خدمات جديدة.

تابع أن من أهم شركاء بساطة شركة فودافون، مشيراً إلى امتلاك الشركة 160 ألف نقطة بيع.

أوضح عثمان بدران رئيس قسم التسويق في شركة بساطة، أن التعاون مع شريك مثل فودافون يمكن من الاستفادة من خبراتها.

تابع بدران أن اسم بساطة جاء من فكرة تبسيط عمليات الدفع وتسهيلها على العملاء.