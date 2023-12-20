دلالة لقاء الرئيس السيسي بوزير دفاع اليونان.. باحث يكشف

علق محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، على استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الثلاثاء، "نيكولاوس ديندياس"، وزير دفاع اليونان، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وسفير اليونان بالقاهرة.

لقاء الرئيس السيسي مع وزير دفاع اليونان

وشدد على أن لقاء الرئيس السيسي مع ووزير دفاع اليونان بالأمس يحمل التعبير والتكثيف عن أحد أنماط وأدوات المقاربة المصرية للتعامل مع تطورات الأراضي الفلسطينية متمثلة في اللقاءات الدولية المكثفة، بجانب ايضًا التأكيد من خلال رسائل على الموقف المصري تجاه التطورات في الداخل الفلسطيني.

وأكد الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، أن الرئيس السيسيأكد خلال هذه المباحثات على ثوابت مصر تجاه هذا التصعيد والعداون الإسرائيلي الغاشم على عدد من المناطق في قطاع غزة والقصف المستمر، حيث رفض التهجير القسري وتصفية القضية الفلسطينية على حساب الدول العربية.

وأوضح أن الرسائل المصرية أكدت ضمانة وحماية حقوق الشعب الفلسطيني جنبًا إلى جنب مع أمنها القومي وسيادتها وقيام الدولة المصرية والجهود المبذولة لدعم القضية الفلسطينية منذ التصعيد، قال محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، مؤكدًا أن الدولة المصرية منذ اليوم الأول في التصعيد ضد قطاع غزة، و حتى هذه اللحظة شددت على شقين رئيسين، هما الشق السياسي في التحركات فضلا عن الشق الإنساني.

وتابع: "الدولة المصرية حتى هذه اللحظة حققت اختراقات و نجاحات مهمة فيما يتعلق بالملف الإنساني بداية من دخول أول شحنة مساعدات إلى قطاع غزة وصولا إلى إنجاز الهدنة الإنسانية، فضلا عن الجهود الحالية فيما يتعلق بتجديد الهدنة الإنسانية".

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "نيكولاوس ديندياس"، وزير دفاع اليونان، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وسفير اليونان بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن وزير الدفاع اليوناني استهل المقابلة بنقل تحيات وتهنئة رئيس الوزراء اليوناني "كيرياكوس ميتسوتاكيس" للسيد الرئيس، مشيراً إلى ما عكسته نتائج الانتخابات الرئاسية من تأكيد ثقة الشعب المصري في قيادة السيد الرئيس، ومشيداً بما يتسم به دور مصر من إيجابية وتأثير في محيطها الإقليمي في الشرق الأوسط ومنطقة المتوسط، ومثمناً التعاون المستمر بين مصر واليونان، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي مع قبرص.