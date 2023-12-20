نتائج مُبهرة للحملات الأمنية بالمحافظات لضبط مُروجي المخدرات

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (الجيزة، دمياط، البحيرة ، مطروح، المنوفية، الأقصر) جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:

مديرية أمن الجيزة

ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية.. وبحوزته

(1,700كيلو جرام لمخدر الحشيش- مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").

مديرية أمن دمياط

ضبط (3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة دمياط.. وبحوزتهم (13,580 كيلو جرام لمخدر الحشيش –كمية من مخدر الهيروين –بندقية خرطوش –2 فرد محلى وعدد من الطلقات).

مديرية أمن البحيرة

ضبط (3 عناصر إجرامية – لهم معلومات جنائية ) بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود.. وبحوزتهم (1,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش–كمية من مخدر الهيروين –بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

مديرية أمن مطروح

ضبط (مزارع ، مقيم بدائرة قسم شرطة الحمام) .. وبحوزته (2 بندقية خرطوش، عدد من الطلقات).

ضبط (عاطل ) بدائرة قسم شرطة مطروح .. وبحوزته (4 كيلو جرامات لمخدر الحشيش).

مديرية أمن المنوفية

ضبط (عاطل، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة منوف) .. وبحوزته (كمية من مخدرى "الحشيش، الهيروين"– فرد محلى 3 طلقات).

ضبط (عاطل، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة تلا) .. وبحوزته (1,100كيلو جرام لمخدر الحشيش ، كمية من مخدرالهيروين – بندقية خرطوش 3 طلقات).

مديرية أمن الأقصر

ضبط (عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا ) .. وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الحشيش –فرد محلى وطلقة).

ضبط (عامل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا ) .. وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الحشيش – فرد محلى وطلقة – تروسيكل بدون لوحات معدنية).

ضبط (عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة القرنة ) .. وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الحشيش – فرد محلى وطلقة).