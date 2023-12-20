أستاذ علوم سياسية: الموقف المصري صلّب الجبهة الفلسطينية ورفض فكرة التهجير

أكد الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية، أنه بعد مرور 74 يوما على الحرب المسعورة على أهل غزة وعمليات الإبادة الجماعية ضد المدنيين في القطاع والتي هي على مرأى ومسمع من الجميع، يظل الموقف المصري ثابتا وصامدا في اتجاهات عدة، منوهًا بأن الحديث من قبل القيادة السياسية بمنع تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء أو أي مكان أخر كان واضح منذ اللحظة الأولى.

الموقف المصري من حرب غزة

وأضاف "الرقب"، خلال مداخلته ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن القيادة المصرية أكدت أنها لن تسمح بالتهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني رغم كل ما رآه من انتهاكات واعتداءات وقصف ومعاناة وإزاحة سكان القطاع إلى الجنوب إلا أنه يتمسك بأرضه، معقبًا: "بنوا الخيم لحماية أنفسهم على برودة الطقس دلالة على أن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه".

وأوضح أن الموقف المصري صلّب الجبهة الفلسطينية بشكل كبير ولا أحد ينكر الدور المصري في تصليب الجبهة الداخلية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر لم تكتفِ بإعلانات إلا أنها اتخذت إجراءات بشكل مباشر مع الجانب الأمريكي والإسرائيلي برفضها التهجير أو أي عملية ازاحة، حيث سيترتب عليه أزمات دولية متشعبة.

وأشار إلى أنه أمس الجانب الأمريكي كان هناك التأكيد بعدم العودة لفكرة التهجير بعد الاتصالات المصرية، موضحًا أن عملية التهجير لسكان قطاع غزة سينهي عملية السلام في المنطقة والعالم يدرك هذا بشكل كامل، مشددًا على أن فكرة الاحتلال لديهم هدف لإزاحة الكتلة السكانية من قطاع غزة لأي مكان في العالم، ولكن على الجانب السياسي والضغط الأمريكي الاحتلال غير قادر على تنفيذ ذلك خلال الفترة الحالية.

ونوه بأنه مع الدخول لمنتصف الشهر الثالث من الحرب الأمور أصبحت اكثر وضوحًا والموقف المصري يتحدث عن وقف هذه الحرب والعداون وهناك حراك في مصر يتحرك في أكثر من اتجاه، مؤكدًا أن مصر تتحرك لأحياء عملية السلام، واستمرار الضغط على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة سيتسبب في أزمات عديدة، مشددًا على أن العالم عليه أن يدرك أن كل ما يصنعه الاحتلال الإسرائيلي هو خلق وصناعة كراهية جديدة في المنطقة.