رصد 222 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 84 ألف حكم قضائي

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (307) قضايا مواد مخدرة .. بإجمالى (342) متهما ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (128,686 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (33,650 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (18,892 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (10,802 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 4,940 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت ( 2,370 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت ( 805 جرامات).

كمية من مخدر البودر وزنت ( 315 جراما).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (100 جرام).

(2937) قرص مخدر.

أما فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء:ضبط (222 قطعة أسلحة نارية بحوزة 172 متهما).. وذلك على النحو التالى:

(28) بندقية آلية .

(44) بندقية خرطوش .

(6) طبنجات .

(144) فردا محليا.

(569) طلقة مختلفة الأعيرة.

(30) خزينة متنوعة.

(251) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (84793) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالى:

(338) حكم جناية.

(27053) حكم حبس جزئى.

(4692) حكم حبس مستأنف.

(41663) حكم غرامة.

(11047) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (3) تشكيلات عصابية ضمت (8) متهمين ارتكبوا (9) حوادث متنوعة.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (43) متهما.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (20) متهما.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة:ضبط (293) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (21931) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين:فحص (60) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (10) منهم.