الاحتلال الإسرائيلي يعتقل النساء لإجبار الرجال على تسليم أنفسهم

ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" أن الاحتلال الإسرائيلي اقتحم بتعزيزات عسكرية كبيرة قرى في رام الله، وفتشت المنازل وتحطيم محتوياتها بشكل متعمد وعنيف.

قوات الاحتلال

وقالت مراسلة قناة “القاهرة الإخبارية” إن قوات الاحتلال لا يفتش المنازل فقط وإنما تكسر المنزل كله وتعبث بمحتوياته، ووضع شعراات عنصرية بالمنازل، كما أنه جرى اعتقال سيدة بسبب أن قوات الاحتلال تريد من زوجها تسليم نفسه فألقوا القبض على الزوجة، وكذلك فعلوا مع شاب للضغط على ذويه لتسليم أنفسهم.

النساء الفلسطينيات والأطفال

وتابعت أنه منذ السابع من أكتوبر والعديد من النساء الفلسطينيات والأطفال تم اعتقالهم للضغط على ذويهم لتسليم أنفسهم.