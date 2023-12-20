الحالة المرورية بشوارع وميادين مصر (شاهد)

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقرير يكشف الحالة المرورية اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023.

ويشهد شارع الهرم كثافات مرورية تزيد مع ساعات الذروة الصباحية، وباقي شارع الهرم الرئيسي يشهد تباطؤ في حركة سير السيارات.

كثافات مرورية وتباطؤ لحركة سير السيارات

وذكر التقرير أن كوبري أكتوبر يشهد كثافات مرورية وتباطؤ لحركة سير السيارات أعلى الكوبري بسبب زيادة الأحمال أعلى الوصلة المعلقة حتى رمسيس وللمتجه إلى مناطق وسط البلد حتى مدينة نصر، وشارع رمسيس نفسه يشهد كثافات مرورية تبدأ تقل تدريجيا حتى الوصول إلى غمرة.

كوبري 15 مايو

ونوه التقرير إلى أن كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين عليه كثافات مرورية، أما شارع بورسعيد من نزلة كوري أكتوبر فإنه يشهد سيولة مرورية حتى منطقة الزاوية الحمراء، وهناك كثافات نسبية عند الوايلي حتى كوبري الساحل والأميرية والكورنيش من المظلات إلى وسط البلد، أما المتجه إلى المؤسسة فإنه يشهد بعض الكثافات.

