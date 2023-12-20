الأرصاد: استقرار تام في الأحوال الجوية والعظمى على القاهرة 22 درجة (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد اليوم الأربعاء استقرارًا تامًا في الأحوال الجوية، ودرجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام.

وأضافت "غانم"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "يؤثر علينا في طبقات الجو العليا امتداد لمرتفع جوي سيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير، والعظمى على القاهرة الكبرى 22 درجة مئوية".

طقس النهار

وتابعت: "الطقس في النهار لطيف على أغلب المحافظات الشمالية مثل السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ومعتدل على المناطق الجنوبية مثل جنوبي الصعيد وسيناء".

غياب أشعة الشمس

وأكدت: "فور غياب أشعة الشمس ودخولنا في فترات الليل تبدأ قيم الحرارة تنخفض على نحو كبير، ويكون الانخفاض محسوسا بشكل أكبر في فترات الليل المتأخر والأجواء تكون باردة إلى شديدة البرودة في معظم المحافظات".

