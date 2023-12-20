الإيقاع بشخصين غسلا 7 ملايين جنيه عبر الاحتيال على راغبي السفر

شنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (شخصين–لأحدهما معلومات جنائية -مقيمان بمحافظة الغربية)، لقيامهما بغسل الأموال حصيلة نشاطهما الإجرامى، المتمثل فى النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، بهدف إخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - وشراء السيارات والدراجات النارية).

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران من متحصلات نشاطهما الإجرامى بمبلغ (7) ملايين جنيه.