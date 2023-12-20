صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام وست هام في كأس الرابطة الانجليزية

يتقابل فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، أمام نظيره وست هام مساء اليوم الأربعاء على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام وست هام في كأس الرابطة الانجليزية



في حراسة المرمى: كيليهر.

في خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جوميز، كوانساه، تسيميكاس.

في خط الوسط: هارفي إليوت، واتارو إندو، كورتيس جونز.

في الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، لويس دياز.

وتقابل ليفربول أمام وست هام في 126 مباراة حسم الريدز الفوز في 73 مواجهة مقابل 23 لصالح الضيوف بينما انتهت 23 لقاء بالتعادل بينهما.



وانتهت مباراة ليفربول أمام نظيره مانشستر يونايتد بالتعادل السلبي بدون أهداف، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.



وفقد ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي لصالح اَرسنال، حيث احتل المركز الثاني بـ 38 نقطة، بينما يتصدر الجانرز ترتيب البريميرليج بـ 39 نقطة، فيما يأتي مانشستر يونايتد في المركز السابع بـ 28 نقطة.



موعد مباراة ليفربول ووست هام اليوم في كأس رابطة الأندية الإنجليزية

و تنطلق صافرة احادث المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية.



القناة الناقلة لمباراة ليفربول ووست هام اليوم في كأس رابطة الأندية الإنجليزية

وتُذاع مباراة ليفربول ووست هام الليلة عبر قناة beIN Sports HD 1.



معلق مباراة ليفربول ووست هام اليوم في كأس رابطة الأندية الإنجليزية

سيعلق حسن العيدروس على أحداث المباراة الليلة.