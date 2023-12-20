محافظ شمال سيناء يسلم كراسي متحركة وماكينة خياطة لذوي الهمم

سلم اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم الأربعاء، كراسي متحركة وماكينة خياطة لعدد من ذوي الاحتياجات الخاصة مقدمة من مؤسسة سيناء للخير والتنمية الاقتصادية، في حضور اللواء مصطفى محمد مصطفى رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، سعدية محمود، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي السابق، حسن صالح، رئيس مجلس إدارة نادي قادرون باختلاف بالعريش.

وأكد المحافظ، تسليم البطلة سماح عبدالعزيز حسن، مبلغ مالي وعقد رعاية ودعم في خوض البطولات وتحقيق الإنجازات في لعبة تنس الطاولة لذوي الاحتياجات الخاصة في أولمبياد باريس 2024.

وأشار المحافظ، إلى تسليم كرسي طبي كهربائي ومشغولات يدوية وميداليات وماكينة خياطة و2 كرسي طبي متحرك لعدد 5 من ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدًا أن الدولة بجميع أجهزتها تهتم بذوي الاحتياجات الخاصة وتقدم كافة التيسيرات أمامهم طبقًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ووجه المحافظ الشكر لمؤسسة سيناء للخير والتنمية الاقتصادية على جهودها في تقديم الدعم لأبناء سيناء، مؤكدًا دعم رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والإغاثية لهم.

يأتي ذلك في إطار احتفال المحافظة باليوم العالمي للمعاقين.