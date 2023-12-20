الكشف على 1920 مريضًا في قافلة علاجية بقرية الخليج بالدقهلية

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بتنظيم قافلة طبية علاجية في قرية الخليج مركز المنصورة وذلك تحت إشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل بالدقهلية وبحضور الدكتورة فايزة سليمان وأحمد محمود من فريق إشراف الوزارة.

حيث تم توقيع الكشف على 1920 مريضًا، وضمت 12 عيادة منهم 6 متنقلة (2 باطنة - رمد - جراحة - نساء وتنظيم أسرة) والباقي داخل الوحدة. فضلاً عن معمل طفيليات وأشعة x ray.



وتضمن الفحص الطبى باطنة 333 أطفال 308 جراحات 171 جلدية 195 أسنان 189 أنف وأذن 173 عظام 204 نساء 69 تنظيم أسرة 104.

كما تم إجراء عدد 325 تحليلًا مختلفًا للمرضى، 79 حالة أشعة عادية وموجات صوتية فضلًا عن فحوصات لـ 127 مريضًا ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم وتحويل 23 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 25 قرارًا للعلاج على نفقة الدولة.



من جانبه لفت وكيل الوزارة، إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 38 ندوة تثقيفية، و140 حالة استبيان مؤكدًا استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

يأتي ذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.