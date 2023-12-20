ليفربول في مهمة صعبة أمام وست هام بكأس الاتحاد الانجليزي الليلة

يلتقي فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، أمام نظيره وست هام مساء اليوم الأربعاء على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.



ويأمل ليفربول تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل التأهل للدور التالي ببطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية على أمل تحقيق اللقب هذا الموسم لتعويض الإخفاق في الموسم الماضي.



بينما يسعى وست هام الى تحقيق مفاجأة والعودة بنقاط اللقاء والتأهل على حساب ليفربول خاصة وأن الفريق له باع كبير في البطولة المحلية.



وتقابل ليفربول أمام وست هام في 126 مباراة حسم الريدز الفوز في 73 مواجهة مقابل 23 لصالح الضيوف بينما انتهت 23 لقاء بالتعادل بينهما.



وانتهت مباراة ليفربول أمام نظيره مانشستر يونايتد بالتعادل السلبي بدون أهداف، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.



وفقد ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي لصالح اَرسنال، حيث احتل المركز الثاني بـ 38 نقطة، بينما يتصدر الجانرز ترتيب البريميرليج بـ 39 نقطة، فيما يأتي مانشستر يونايتد في المركز السابع بـ 28 نقطة.